Agustina Bessa-Luís nasceu Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa nasceu a 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, região onde passou a infância e a adolescência e que marcou a sua obra.

Em 1945, casou com Alberto de Oliveira Luís, de quem herdou o sobrenome pelo qual ficou conhecida no mundo das letras.

Estreou-se no romance em 1948, com a obra “Mundo Fechado”. Conta com mais de meia centena de obras publicadas.

Foi o romance “A Sibila”, publicado em 1954, que trouxe a Agustina Bessa-Luís a notoriedade no mundo literário.

Seguiram-se obras populares como “A Muralha” (1957), “O Manto” (1961), “O Sermão do Fogo” (1962), “As Pessoas Felizes” (1975), “As Fúrias” (1977), “Os Menino de Ouro” (1983), “Prazer e Glória” (1988), “Vale Abrãao” (1991), a triologia “O Princípio da Incerteza” (2001, 2002 e 2003) ou “A Ronda da Noite” (2006). Em 2018, foi editado um romance inédito, escrito em 1942, “Deuses de Barro”.

Agustina teve uma produção invejável, à razão de um livro por ano. Dona de um estilo único e por muitos apelidado de paradoxal e enigmático, Agustina Bessa-Luís bebeu influências em autores como Raul Brandão ou os franceses Marcel Proust e Henri Bergson.

Além da literatura, tem também uma carreira ligada ao jornalismo e ao Teatro. Entre 1986 e 1987 foi diretora do diário O Primeiro de Janeiro. Entre 1990 e 1993, assumiu a direção do Teatro Nacional de D. Maria II, em Lisboa, e foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

Agustina Bessa-Luís representou a literatura portuguesa além-fronteiras, em numerosos colóquios, conferências e encontros internacionais. Foi membro do conselho diretivo da Comunitá Europea degli Scrittori, em Roma, entre 1961-1962.

Foi também membro da Academie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres, em Paris, da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências de Lisboa.

Em vida, Agustina Bessa-Luís, foi distinguida com vários prémios e condecorações. O Presidente da República, António Ramalho Eanes, atribuiu-lhe, em 1980, o grau de Grande Oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada. Em 1988, o então presidente da Câmara do Porto, Fernando Cabral, atribuiu-lhe a Medalha de Honra da Cidade do Porto. Um ano mais tarde, o Governo francês distinguiu-a com grau de "Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres".

Em maio de 2002, Agustina Bessa-Luís é pela segunda vez contemplada com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE), relativo a 2001, com a obra "O Princípio da Incerteza - Jóia de Família", obra que Manoel de Oliveira adaptou ao cinema com o título "O Princípio da Incerteza", e que foi exibido dias antes da atribuição deste prémio, no Festival de Cannes.

Agustina Bessa-Luís foi também distinguida com os prémios Vergílio Ferreira 2004, atribuído pela Universidade de Évora, pela sua carreira como ficcionista. Também em 2004, recebeu o Prémio Camões, o mais alto galardão das letras em português.

Em 2006, volta a ser distinguida pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, desta vez com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Além de "O Princípio da Incerteza - Jóia de Família", vários dos seus romances foram adaptados ao cinema pelo realizador Manoel de Oliveira, de quem foi amiga e com quem trabalhou de perto. Exemplo disso são o romance “Fanny Owen”, que o realizador levou para a grande tela em 1981 com o nome de “Francisca”, e “As Terras do Risco”, que Manoel de Oliveira realizou com o título de “O Convento”, protagonizado por Catherine Deneuve e John Malkovich.

Outra obra bem conhecida da escritora adaptada ao cinema pelo realizador Manoel de Oliveira foi “Vale Abrãao”. A história de Emma e Carlo foi publicada em 1991 e chegou à grande tela dois anos depois, protagonizada por Leonor Silveira.

Filipe La Féria adaptou para o Teatro o romance “As Fúrias”, peça levada à cena no Teatro Nacional D. Maria II, em 1995.