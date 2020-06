O escritor japonês Haruki Murakami vai publicar em 18 de julho uma coleção de contos, a primeira obra do autor em três anos, depois do romance "A Morte do Comendador" (2017), foi hoje anunciado.

A antologia, intitulada "Ichininsho tansu" ("Primeira pessoa do singular"), vai ser publicada pela Bungeishunju, de acordo com a editora.

A Bungeishunju foi também a chancela com que Murakami, com 71 anos, publicou a sua última coleção do género, "Onna no inai otokotachi" ("Homens sem mulheres"), em 2014.

A editora não divulgou mais informações sobre a publicação.

Numa rara aparição numa sessão de leitura em Tóquio, no final do ano passado, Murakami disse que estava a trabalhar numa novela que conta a história de um macaco falador que se confessa a um interlocutor inesperado, intitulada "Shinagawazaru no kokuhaku" ("A Confissão do Macaco de Shinagawa").

O autor de "Tokyo blues" (1987) ou "Dance, dance, dance" (2012), eterno candidato ao Prémio Nobel da Literatura, disse então que a obra seria publicada em 2020.