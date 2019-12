José Ricardo Vidal é um exemplo de superação: depois ter sofrido um grave acidente de automóvel, que o deixou desfigurado, amputado e queimado em mais de 50% do corpo, entre tratamentos médicos e cirurgias, arranjou tempo e força para ajudar os outros com o seu exemplo.

José sempre quis tirar um curso superior de desporto. No entanto, aos 19 anos, um grave acidente interrompeu-lhe os sonhos. Agora, com 30 anos, tem um blogue, dá palestras e escreveu um livro onde partilha experiências e sentimentos desde que teve o acidente.

A apresentação do livro foi no Hospital de S. João, local onde recebeu tratamento, esteve internado meses sem conta e fez amigos "para a vida". Nele fala também da recuperação e da reconstrução facial, um processo que ainda não está terminado.

Atualmente, e dez anos depois do acidente, José é treinador e coordenador do Futebol do Clube União Desportiva Leverense. Ao todo, tem sob a sua alçada mais de 100 atletas e 16 treinadores.