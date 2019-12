Ljubomir Stanisic chegou a dizer que estava farto de fazer televisão e que caso não lhe dessem uma casa com piscina não voltaria ao “Pesadelo na Cozinha”. O chef refere que era “mal pago”, em comparação com pessoas com funções semelhantes, e que a “casa com piscina” custou menos de 100 mil euros.

Considerava-me mal pago. Via azeiteiros a fazer o mesmo que eu e ganhavam seis ou sete vezes mais”, destaca.

Uma conversa exclusiva com a TVI, onde o chef assume vitórias e derrotas, sem nunca fugir às acusações. Veja a entrevista do chef Ljubomir Stanisic ao jornalista Paulo Slavador na íntegra.