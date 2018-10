O "Pesadelo na Cozinha" bateu, este domingo, um novo recorde de audiência. Apresentado por Ljubomir Stanisic, o episódio deste domingo atingiu uma audiência média de 1 milhão e 470 mil espectadores e um share de 26%.

O programa de entretenimento mais visto da concorrência, na mesma faixa horária, teve menos 41% de audiência média que o” Pesadelo na Cozinha”.

Destaque também para a tarde de sábado, que começou com “Conta-me como és” com Fátima Lopes a entrevistar Tony Carreira, e liderou no seu horário com uma audiência média de 633 mil espectadores.

Também o magazine social Selfie liderou logo no seu horário de exibição.

Neste fim de semana, a TVI liderou nos dois dias de fim-de-semana, quer no total dia quer no prime time.