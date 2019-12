O "Pesadelo na Cozinha" regressou, no domingo, à antena da TVI a liderar a televisão portuguesa. O programa de entretenimento do chef Ljubomir Stanisic liderou as audiências da noite de domingo com 1,69 milhões de telespectadores de audiência média, chegando a ultrapassar os 25% de share (ou seja, mobilizou 25% das pessoas que viam televisão durante o programa).

O primeiro programa desta temporada dedicou-se ao restaurante lisboeta Apple House. O Chef Ljubomir Stanisic encontrou muitos problemas na cozinha deste estabelecimento, que tentou resolver.

VEJA TAMBÉM