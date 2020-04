Um homem assaltou esta quinta-feira, com recurso a uma arma branca, a loja dos CTT de Freixo, em Ponte de Lima, roubando, após ameaçar a funcionária, cerca de 1.250 euros, informou fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o caso ocorreu cerca das 12:38, quando "um homem entrou na loja dos CTT, ameaçou a funcionária com a arma branca, pegou no dinheiro que se encontrava em caixa e iniciou a fuga, a pé".

A mesma fonte acrescentou que, cerca das 13:35, o suspeito foi "localizado nas imediações da loja, tendo sido levado para o posto da GNR de São Julião de Freixo, em Ponte de Lima, onde está a ser ouvido pela Polícia Judiciária do Porto".

Segundo a fonte, "o homem atuou de cara tapada, sendo que a funcionária da loja dos CTT de Freixo era a única pessoa que se encontrava no interior do estabelecimento".