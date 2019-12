Se ainda não decidiu as férias para 2020, este artigo é para si. Todos os anos, a Lonely Planet, a maior editora de viagens do mundo, publica os destinos com melhor relação qualidade-preço para o ano seguinte. As viagens não são baratas, mas são aquelas em que poderá usufruir de mais experiências por menos dinheiro. Veja as escolhas para 2020 e inspire-se.

1 - Pequenas Ilhas de Sonda, Indonésia

Mergulhos, praias de água límpida e biodiversidade marinha. Em resumo, são estas as razões que apresenta a Lonely Planet para justificar a visita às Pequenas Ilhas de Sonda, na Indonésia, onde os turistas ainda são menos do que em Bali ou nas Ilhas Gili, mas onde as paisagens também são de cortar a respiração. No arquipélago de Alor estão os melhores locais para mergulho e snorkeling da Indonésia e, quem quiser pagar, até pode ver na ilha de Komodo o célebre dragão com o mesmo nome - ainda que os lagartos também circulem pela ilha vizinha de Rinca, onde não é preciso tirar dinheiro da carteira para os apreciar no seu habitat natural.

2 - Budapeste, Hungria

Budapeste, Hungria

Para quem tem os bolsos menos cheios, a Lonely Planet recomenda uma visita a Budapeste, com menos banhos termais, é certo, mas mais atenção ao charme da cidade e aos bares alternativos nos edifícios antigos. Destaque também para a construção com influência do movimento da Arte Nova, nomeadamente para a estação de Keleti, "o melhor lugar para chegar ou partir de Budapeste", diz a Lonely Planet.

3 - Madhya Pradeh, Índia

Parque de Bandhavgarh, Tala, Madhya Pradesh

Para quem gosta de safaris e de observar animais no seu habitat natural, a Lonely Plant recomenda este estado indiano, menos conhecido que o vizinho Rajastão mas que oferece reservas de vida selvagem que poderá visitar pagando menos do que em África. O destaque vai para o Parque Nacional de Bandhavgarh, onde vivem tigres de Bengala, e o de Pench, sem esquecer os templios de Khajuraho e as pequenas cidades históricas de Orccha e Mandu.

4 - Buffalo, Estados Unidos da América

Buffalo, EUA

Segundo a Lonely Planet, Buffalo, no estado norte-americano de Nova Iorque, é uma cidade que vale a pena visitar por causa dos novos hotéis e restaurantes, sem esquecer a marca do arquiteto Frank Lloyd Wright, nas propriedades de Graycliff e Martin House Complex, desenhadas para a família do empresário Darwin D. Martin. Outro ponto a favor: a meia hora de autocarro de Buffalo ficam as cataratas do Niágara.

5 - Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Para a qualidade do alojamento, gastronomia e experiências oferecidas, a Lonely Planet considera que o Azerbaijão é um destino a não perder no ano que aí vem. Os destaques vão para a arquitetura, museus e ambiente cosmopolita da capital, Baku, banhada pelo mar Cáspio e Património Mundial da UNESCO, bem como para os vulcões de lama e as pequenas aldeias paradas no tempo fora da cidade.

6 - Sérvia

Belgrado, Sérvia

Um país pouco explorado e escondido à vista de todos, escreve a Lonely Planet sobre a Sérvia. Belgrado, a capital, tem para oferecer um ambiente descontraído de dia e animado à noite - sem esvaziar a carteira do viajante -, não esquecendo os spas, as adegas, os mosteiros e monumentos da era da Jugoslávia que esperam quem se quiser aventurar fora da cidade.

7 - Tunísia

Tunes, Tunísia

A Lonely Planet assinala que a Tunísia tem feito um esforço para se tornar apetecível depois de, nos últimos anos, ter sido atingida por atentados terroristas, e que pode ser agora uma excelente forma de conhecer o norte de África sem ultrapassar o orçamento. A medina de Tunes, as praias e o acesso fácil às dunas do Saara são alguns dos pontos fortes do país onde as casas de hóspedes tradicionais fazem as delícias dos visitantes.

8 - Cape Winelands, África do Sul

Cape Winelands, África do Sul

Os amantes das regiões vinícolas não vão poder ignorar Cape Winelands dos seus roteiros. A uma curta viagem da Cidade do Cabo, com as cidades históricas de Franschhoek e Stellenbosch como ponto obrigatório de passagem, na região vinícola sul-africana não há vida selvagem como no Parque Kruger mas há provas de vinho baratas e gastronomia de classe mundial, garante a Lonely Planet.

9 - Atenas, Grécia

Atenas, Grécia

Um museu a céu aberto é o que oferece Atenas, assinala a Lonely Planet, com as suas igrejas bizantinas e edifícios neoclássicos, além da Acrópole que marca a paisagem ateniense. Os restaurantes são baratos, o centro é só para peões, as praias são junto da cidade e há excursões de um dia para destinos como a ilha de Egina, com o Templo de Afaia, o para o Templo de Poseidon no Cabo Sunião.

10 - Zanzibar, Tanzânia

Zanzibar, Tanzânia

Quem já tentou viajar para praias paradisíacas sabe que há um preço (alto) a pagar. Em Zanzibar, assinala a Lonely Planet, não vai precisar de ficar sem saldo para pagar o hotel, já para não falar dos mercados, cafés e restaurantes de Stone Town, ou "Cidade de Pedra", a parte mais antiga de Zanzibar, com preços amigos do viajante. Para os mais aventureiros, a Tanzânia oferece ainda os icónicos Monte Kilimanjaro ou a cratera de Ngorongoro.