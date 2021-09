Um homem, com antecedentes criminais por roubos com recurso a arma de fogo, foi detido, no sábado, em Lourel, Sintra, na posse de um "revólver municiado e pronto a fazer fogo", informa a GNR, nesta terça-feira.

Uma patrulha da GNR detetou o suspeito, de 36 anos, que se encontrava num "veículo suspeito".

Na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um veículo suspeito, sendo que no decorrer da ação um dos passageiros tentou desfazer-se de um revólver municiado e pronto a fazer fogo. De imediato a arma foi apreendida e o homem detido, apurando-se que o suspeito não tinha qualquer documentação ou licença da arma", indica a Guarda.

No decorrer da ação foi, ainda, detido o condutor da viatura, de 28 anos, que se encontrava alcoolizado.

O detido por posse de arma de fogo proibida vai ser presente ao Tribunal Judicial de Sintra, para aplicação das medidas de coação.