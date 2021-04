Um homem foi detido no concelho de Loures pelo crime de violência doméstica contra a mulher e a filha de dois meses e por ameaça e injúria a um agente da PSP, foi esta terça-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que companheira do homem se dirigiu à polícia e contou que tinha sido agredida, injuriada e ameaçada.

A mulher contou também que o companheiro, de 31 anos, maltratou a filha de ambos, uma bebé de dois meses, ao atirar para o chão uma cadeira de transporte onde repousava.

Após conhecimento do episódio de violência doméstica, os polícias procederam, a pedido da vítima, ao acompanhamento à residência onde os factos teriam ocorrido, com vista à sua salvaguarda, assim como à retirada dos seus bens pessoais para abandonar a habitação”, lê-se na nota.

A PSP adianta ainda que quando chegou à residência da vítima, em Sacavém, concelho de Loures, foi recebida “de forma hostil” pelo homem, ameaçando e agredindo os agentes.

No momento em que se encontravam a sair do prédio, o agressor dirigiu-se à janela da habitação, no segundo andar, reincidindo nas ameaças e ofensas, quer à vítima, quer aos polícias que se encontravam a garantir a sua segurança.

O homem arremessou ainda diversos objetos pela janela, com o intuito de atingir os visados, entre eles, um berço de bebé que caiu a cerca de dois metros dos polícias, relata a PSP.

Por estes factos, o homem foi detido, tendo no momento da detenção mordido um agente no braço e tentado desferir uma cabeçada no peito.

O homem foi presente ao tribunal de Loures, no sábado, tendo-lhe sido aplicada as medidas de coação de apresentações bissemanais e proibição de contacto com a vítima.