Um homem de 41 anos foi detido no domingo na zona de Loures por suspeitas da prática do crime de violência doméstica no cumprimento de mandados de detenção e busca domiciliária, informou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adianta que em meados de março, a vítima contactou a polícia e contou “episódios de agressão, injúrias e ameaças contra a integridade física, logo após esta tentar o fim da relação que ambos mantinham, receando assim pela sua vida, uma vez que o suspeito era possuidor de várias armas de fogo legalizadas”.

No cumprimento dos mandados emitidos, a PSP apreendeu uma arma de fogo longa, uma carabina calibre 22, uma arma de ar comprimido, calibre 5,5 milímetros e 778 munições de calibre 22.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte – núcleo de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e proibição de adquirir armas de fogo.