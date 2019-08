Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido esta segunda-feira na sequência do despiste de um camião, em Lousada, Porto, confirmou a TVI junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

O pesado terá entrado em despiste junto a uma rotunda, que acabou por galgar, passando ainda por cima dos rails de proteção da via.

O camião parou quando embateu numa habitação. Ambos os homens eram os ocupantes do veículo que se descontrolou.

O alerta foi dado às 18:20 horas.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais apoiados por 9 viaturas dos bombeiros de Lousada, Freamunde, GNR e INEM.