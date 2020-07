A Media Capital anunciou esta quinta-feira que Manuel Alves Monteiro é o novo presidente executivo da dona da TVI, na sequência da renúncia de Luís Cabral ao cargo, um ano depois de ter assumido a presidência executiva.

Luís Cabral tinha sido anunciado presidente executivo da Media Capital em 12 de julho de 2019, tendo sucedido a Rosa Cullell, que esteve na liderança da dona da TVI desde 2011.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital informa que Luís Filipe Cabral de Mascarenhas e Meneses Garcia apresentou renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais da empresa.

Mais deliberou o Conselho de Administração, na sequência da renúncia realizada, a designação do administrador-delegado da sociedade, com delegação de poderes no senhor administrador Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro, que vem desempenhando funções de administrador não executivo deste Conselho", lê-se no comunicado.