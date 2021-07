O juiz Carlos Alexandre decretou a obrigação de permanência na habitação (prisão domiciliária) para Luís Filipe Vieira, segundo apurou a TVI.

O presidente suspenso do Benfica ficará sem pulseira eletrónica, sem vigilância policial, e terá de pagar uma caução de três milhões de euros para ficar em liberdade.

O empresário José António dos Santos terá de pagar uma caução de dois milhões de euros para sair em liberdade.

Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, fica com uma caução de 600 mil euros.

O empresário Bruno Macedo fica com uma caução de 300 mil euros.

O interrogatório a Vieira foi realizado este sábado de manhã e durou cerca de cinco horas.

Depois, foi a vez do Ministério Público pedir as medidas de coação e de os advogados de defesa rebaterem.

Durante o interrogatório com Carlos Alexandre, Vieira foi confrontado, nomeadamente, com escutas telefónicas e, segundo o seu advogado, respondeu a todas as questões.