Luís Filipe Vieira foi já esta tarde notificado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de que pode a partir de agora sair de casa, extinguindo-se assim a medida de prisão domiciliária a que estava sujeito até à apresentação de garantias de pagamento de uma caução de três milhões de euros.

Esta quinta-feira, o juiz Carlos Alexandre aceitou as garantias dadas - dois imóveis e dinheiro depositado numa conta do Estado - e esta sexta-feira deu ordem de libertação ao ex-presidente do Benfica.

Luís Filipe Vieira fica agora sujeito às outras medidas, incluindo a de proibição de contactos com administradores da SAD e restantes arguidos, e a proibição de sair do país.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolveu negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, o agente Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".