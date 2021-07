Rui Pinto, o pirata informático que está a colaborar com a Polícia Judiciária, lamentou que o juiz Carlos Alexandre tenha decretado a prisão domiciliária para Luís Filipe Vieira.

O presidente suspenso do Benfica poderá pagar uma caução de três milhões de euros para sair em liberdade.

Perigos de fuga, de continuação da actividade criminosa e de perturbação do inquérito, mitigados com uma caução milionária. Arguidos com tostões na conta bancária, e sem contas offshore, não têm essa benesse.