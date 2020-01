O Tribunal de Loures atribui exclusivamente a Rosa Grilo a ideia de matar o triatleta Luís Grilo. Esta é a principal alteração aos factos constantes na acusação e que motivaram o adiamento da sentença.

De acordo com o despacho a que a TVI teve acesso, após a reunião entre as três magistradas e os jurados que constituem o Tribunal de Júri, "da prova produzida em audiência resultam indiciados factos que não constam, ou não constam nos seus exatos termos da acusação", o que justifica a alteração não substancial dos factos referida pela juíza na audiência de sexta-feira.

Assim, na versão do despacho de acusação, datado de março de 2019, atribuia-se a decisão de tirar a vida a Luís Grilo a Rosa Grilo e a António Joaquim. Essa decisão teria sido tomada antes do dia 2 de junho de 2018, o que faria com que o crime tivesse sido preparado durante quase duas semanas. Nas alterações agora efetuadas, atribui-se a intenção de matar o triatleta apenas a Rosa Grilo. E essa decisão terá sido tomada "em data que não foi possível concretamente apurar, mas anterior a 14.07.2018".

Muda portanto a autoria moral do crime e a data em que a decisão terá sido tomada. Há também alterações ao nível das motivações: se o despacho original de acusação indicava como um dos motivos para o crime a possibilidade de os dois amantes assumirem publicamente a sua relação amorosa, agora, com as alterações efetuadas, o motivo seria apenas financeiro. Rosa Grilo terá tido a ideia de matar o marido "a fim de beneficiar de uma situação económica abastada, resultante dos valores indemnizatórios a serem pagos pelos seguros de vida", no valor de 500 mil euros, bem como da casa do casal e do dinheiro depositado em contas bancárias.