A defesa de Rosa Grilo, suspeita do homicídio do marido, Luís Grilo, contratou uma empresa de consultadoria forense que encontrou esta manhã na banheira de uma das casas de banho da residência onde o casal vivia um novo projétil - o segundo, sendo que o primeiro foi o que levou à morte do triatleta.

Na sequência desta descoberta foi chamada a GNR esta manhã à casa que se localiza na localidade de Cachoeiras, Vila Franca de Xira. A GNR tem agora o projétil em sua posse.

Nas perícias feitas à casa após o crime, a Polícia Judiciária (PJ) não encontrou nenhum projétil.

Esta nova descoberta vai ao encontro da tese da defesa de Rosa Grilo de que foram disparados dois tiros por angolanos, num suposto negócio de diamantes.

O Ministério Público alega na acusação que Luís Grilo foi morto com um único projétil no quarto.

A sentença de Rosa Grilo foi novamente adiada, esta quinta-feira. A defesa da arguida quer ouvir mais duas testemunhas. A audição terá lugar na próxima terça-feira, 18 de fevereiro, dia em que estaria prevista a leitura da sentença.

Rosa Grilo tinha alegado que os factos comunicados correspondiam a uma alteração substancial dos factos, ao contrário do que tinha determinado o tribunal.