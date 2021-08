Rosa Grilo guardou o corpo do marido na garagem de casa durante três dias após o homicídio.

A revelação é feita pela própria numa chamada telefónica com o seu antigo consultor forense, o ex-inspetor da Polícia Judiciária João de Sousa, que divulgou agora a conversa na internet.

São detalhes que a própria faz questão de contar ao filho.

A revelação surge numa chamada telefónica a partir da prisão, em julho deste ano.

No audio com mais de 17 minutos, Rosa Grilo, que se encontra a cumprir pena máxima em Tires, mostra-se preocupada com a casa, em Vila Franca de Xira, dizendo que a cunhada, irmã da vítima, arrombou e invadiu a habitação.

Durante grande parte da conversa, há um denominador comum no discurso de Rosa, o filho, que a visitou na prisão.