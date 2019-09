Rosa Grilo, a viúva do triatleta Luís Grilo, falou esta terça-feira na primeira sessão do julgamento e manteve a versão de que foi sequestrada por traficantes angolanos que executaram o marido em casa na frente dela. Já durante a tarde, a arguida ilibou o amante, António Joaquim, de qualquer responsabilidade no crime.

Confrontada com a questão da arma e com o que fez à roupa, Rosa Grilo respondeu à juíza que foi a casa de António Joaquim e "tirou a arma e uma caixa de munições" sem que este soubesse de nada. Questionada como é que sabia que aquela arma estava a funcionar e que as munições eram aquelas, a arguida afirmou que sabia que o amante tinha outras armas, mas que eram de coleção, e que se aquela arma e as munições estavam ali "é porque funcionavam".

"Peguei numa caixa e trouxe. Se ele tinha aquelas munições é porque eram para aquela arma", afirmou Rosa Grilo

A viúva de Luís Grilo foi ainda confrontada com contradições entre as declarações que fez de manhã e as que fez durante a tarde. Durante a manhã, a arguida nunca referiu que os angolanos que diz que a sequestraram tinham armas. Já durante a tarde, Rosa Grilo afirmou que os três tinham armas e que "as mostraram quando o Luís desceu as escadas para abrir a porta".