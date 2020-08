Sem novos casos de covid-19 registados de sábado para domingo, o presidente da Câmara Municipal de Mora afirma que a situação na vila alentejana é agora “mais tranquila”.

Depois das centenas de testes que foram feitos à população nos últimos dias, Luís Simões diz que, no domingo, apenas foram realizados três testes de despiste à covid-19 naquela vila.

“Das informações que disponho do relatório, segundo as autoridades de saúde do distrito, estarão identificadas todas as linhas de transmissão. Respira-se mais alguma tranquilidade, naturalmente, fruto do trabalho de todos os envolvidos nesta situação (…) As coisas em Mora começam a estar um pouco mais tranquilas”, afirmou o autarca em entrevista à TVI24.