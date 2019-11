Esta sexta-feira, cerca de 50 pessoas viram, do Terreiro do Paço, as luzes de natal que acenderam Lisboa mais uma vez.

Na capital portuguesa foram ligadas ao fim da tarde dois milhões e 350 mil lâmpadas.

Acho muito bonito. A Praça do Comércio fica com mais espírito natalício", disse uma das pessoas que, juntamente com a família, veio ver a árvore de Natal de trinta metros de altura.

Também o Chiado, o Rossio e o Marquês de Pombal estão decorados com luzes de Natal.