As autoridades retomaram esta quarta-feira as buscas para encontrar o homem que está desaparecido desde segunda-feira na localidade de Maçal do Chão, no concelho de Celorico da Beira, disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, as buscas foram suspensas pelas 18:28 de terça-feira e foram "retomadas às 09:13" desta quarta-feira.

Segundo a fonte, o homem que está desaparecido desde as 18:00 de segunda-feira tem "47 ou 48 anos" e "sofre de perturbações mentais".

Nas operações de busca participavam, pelas 09:45, um total de 18 elementos e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, da GNR (incluindo uma equipa cinotécnica e elementos da UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro) e uma equipa de sapadores florestais de Celorico da Beira, segundo o CDOS da Guarda.