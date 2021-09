A Ordem dos Médicos (OM) constatou que o hospital de Setúbal tinha esta segunda-feira 47 doentes em macas nos corredores do serviço de urgência, situação que atribuiu à “carência crónica” de clínicos, agravada nos últimos anos.

“Visitamos os serviços de urgência e obstetrícia e verificamos, por exemplo, que a urgência tinha, para além dos atendimentos e das pessoas internadas, 47 macas nos corredores, o que demonstra a insuficiência da capacidade do hospital”, adiantou o presidente do Conselho Regional do Sul da OM.

Segundo Alexandre Valentim Lourenço, este hospital confronta-se com uma “carência crónica de médicos que tem piorado cada vez mais”, ao mesmo tempo que as “obras que estão previstas há mais de cinco anos no serviço de urgência ainda não começaram”.