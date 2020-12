A estrada da rua Marechal Spínola, no Porto da Cruz, na Madeira, desabou na madrugada desta quarta-feira, por causa do mau tempo. De acordo com fonte dos bombeiros de Machico, em declarações há TVI, não há vítimas nem outros danos a registar.

A mesma fonte precisou que se trata de uma via de acesso à vila, junto ao túnel da via expresso para o Faial, que já estava em más condições e que acabou por ceder agora por causa das condições climatéricas.

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO FREGUESIA DO PORTO DA CRUZ ENCERRAMENTO DE VIAS Rua Marechal Spínola interdida devido ao aluimento/ colapso de parte da via. Publicado por Protecção Civil Machico em Terça-feira, 1 de dezembro de 2020

A estrada fica assim interditada e já estáo no local os meios da Proteção Civil Municipal.