Vários 'very light' foram encontrados na semana passada na Madalena do Pico, revelou a autarquia, lembrando que estes materiais explosivos representam "inúmeros riscos" para a população.

Foram detetados, na passada semana, diversos engenhos explosivos, 'very lights', no lixo recolhido pelos funcionários da autarquia. O alerta foi lançado pelo Centro de Processamento de Resíduos da Ilha do Pico, que perante a situação de perigo eminente, decidiu alertar a autarquia", lê-se numa nota de imprensa enviada hoje pela autarquia açoriana.

Os 'very light' são materiais explosivos que representam "inúmeros riscos, não apenas para as equipas de recolha de lixo da autarquia trabalhadores do Centro de Processamento de Resíduos, como para qualquer transeunte".