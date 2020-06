A Polícia Judiciária, Metropolitan Police de Londres e polícia alemã, que se têm articulado em segredo nos últimos anos, chegaram a um suspeito formal do rapto e morte de Madeleine McCann, criança inglesa desaparecida em Maio de 2007 na praia da Luz, Lagos, quando tinha apenas três anos.

Trata-se de um alemão de 43 anos, sabe a TVI, predador sexual que está atualmente preso no seu país. Cumpre pena por outro caso, de violação de uma mulher, mas estava na praia da Luz quando Maddie desapareceu. Este homem terá vivido no Algarve entre 1995 e 2007.

Há provas recolhidas nos últimos meses que o colocam como presumível autor dos crimes de rapto e homicídio de Maddie, criança que passava férias no Algarve com os pais e amigos. Quanto ao móbil do crime, tudo aponta para motivações de natureza sexual.

Ao que a TVI apurou, o casal McCann já foi informado pela polícia inglesa das suspeitas formais que recaem sobre este cidadão alemão.