O novo bispo do Funchal revogou a suspensão ‘a divinis’ do padre Martins Júnior, decretada em julho de 1977, pelo então prelado Francisco Santana, anunciou hoje a diocese.

Tendo em consideração que, passados estes anos as razões primeiras que levaram à aplicação e manutenção dessa pena deixaram de existir, o bispo do Funchal, depois de ouvido o reverendo padre Martins Júnior e os Conselhos Episcopal e dos consultores, decidiu revogar a referida pena de suspensão”, lê numa nota divulgada no ‘site’ da diocese do Funchal.