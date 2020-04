O presidente da Câmara do Funchal diz que não haverá uma época balnear com as características dos outros anos na Madeira, tendo em conta que, no contexto da pandemia de Covid-19, estão proibidos os ajuntamentos pelo menos até ao início de setembro.

"Devido à pandemia da covid-19, este ano não teremos época balnear nos moldes dos anos anteriores”, declarou à agência Lusa Miguel Silva Gouveia, sublinhando, contudo, que será possível “ir a banhos, ao mar”, porque está apenas vedado o acesso a espaços onde ocorram “aglomerados de pessoas”.

No Funchal, a empresa intermunicipal Frente Mar é a gestora dos complexos balneares do Lido, Poça dos Gomes, Barreirinha e Ponta Gorda, além das praias Formosa, São Tiago, Gorgulho e Lido Poente.

Esta semana houve uma reunião com o secretário regional da Saúde e que a época balnear foi um dos temas abordados, visto “na Madeira haver o hábito de ir à praia todo o ano”.

A orientação emanada do Instituto da Administração da Saúde da Madeira (IASAUDE) proíbe qualquer ajuntamento passados 90 dias úteis após o término do estado de emergência”, explicou.

Miguel Silva Gouveia destacou que esta “circular normativa cancela todos os eventos em massa, quer em recintos fechados ou ao ar livre”, e salientou que “as praias são pela sua natureza locais de aglomerados de pessoas”.

O responsável municipal lembrou que o atual estado de emergência tem vigência até 2 de maio e que, “acrescentando os 90 dias úteis, vem dar a 6 de setembro” a data até à qual são proibidos ajuntamentos.

“Nessa altura, a época balnear já está praticamente no fim”, sublinhou, lembrando que pode ainda haver um prolongamento do estado de emergência pelo Presidente da República.

O presidente do município do Funchal indicou que esta situação só poderia ser contornada com uma “circular normativa que impusesse limitações, à semelhança do que foi feito com os aviões e autocarros, permitindo a abertura das praias com capacidade reduzida, por exemplo, a um terço”.

Também estão já canceladas as Festas dos Santos Populares, com todos os arraiais que acontecem no verão por toda a ilha.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Das 53 pessoas registadas no arquipélago com a doença, duas já recuperaram, encontrando-se uma na unidade de cuidados intensivos, no Hospital Central do Funchal, e as restantes no domicílio ou em unidades hoteleiras requisitadas pelo Governo Regional.