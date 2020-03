Cristiano Ronaldo foi visto a passear com a família pela baixa do Funchal, na Madeira, no sábado, ao fim do dia.

O craque português fez-se acompanhar da namorada, Georgina Rodríguez, e de dois dos seus filhos, que passearam em carrinhos de bebé.

O jogador da Juventus chegou à Madeira no dia 4 de março para acompanhar o estado de saúde da mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC, mas acabou por não regressar a Itália por causa da pandemia de Covid-19. Recorde-se que Itália é o país do mundo mais afetado pela doença, tendo já registado mais de 10.000 mortos.

Cristiano Ronaldo permanece na Madeira com a família e tem partilhado várias imagens nas redes sociais dos treinos que vai fazendo por casa.

Portugal está em estado de emergência desde 22 de março e tanto o Governo como as autoridades de saúde têm apelado aos cidadãos para só saírem de casa se tiverem de ir trabalhar ou de realizar outras tarefas essenciais.