O corpo do homem que há quatro dias desapareceu no mar do norte da Madeira foi encontrado hoje de manhã na zona da Ribeira da Janela, no concelho do Porto Moniz, informou o capitão do porto do Funchal.

"O corpo está numa zona de difícil acesso pelo que os bombeiros estão ainda a equacionar qual a melhor forma de o retirar", explicou Guerreiro Cardoso, em declarações à Lusa.

Adiantou ainda que tudo indica ser o homem de 35 anos que na sexta-feira, dia 10 de agosto, caiu ao mar enquanto apanhava caranguejos, "já que está identificado pela roupa e por uma tatuagem".

Guerreiro Cardoso disse ainda que já foram informadas as autoridades para que o corpo seja entregue à medicina legal.

Durante as buscas foram empenhados meios utilizados do SANAS Madeira com uma embarcação salva-vidas, uma mota de salvamento da Estação Salva-Vidas do Funchal, bem como elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima do Destacamento da Madeira.

Por terra, colaboraram nas buscas elementos dos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, além da Polícia de Segurança Pública.

O alerta para o desaparecimento do homem de 35 anos, que estava acompanhado pelo padrasto, foi dado sexta-feira pelo Serviço de Proteção Civil da Madeira.