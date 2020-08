Um dos dois motociclistas que embateram este sábado contra a traseira de uma viatura ligeira na cidade do Funchal morreu vítima dos ferimentos, revelou fonte hospitalar.

O outro motociclista encontra-se internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e o seu prognóstico é reservado.

A condutora do automóvel, que na altura efetuava manobras para entrar numa garagem, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente deu-se, segundo o registo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), entre as ruas Dr. João Abel de Freitas e 31 de Janeiro, na cidade do Funchal, no final da tarde.

A EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida, os BVM, a Cruz Vermelha Portuguesa e a PSP tomaram conta da ocorrência.