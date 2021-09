Um avião da Esquadra 504 – “Linces” da Força Aérea transportou de urgência esta segunda-feira uma criança e um bebé das Regiões Autónomas para Lisboa.

A aeronave, um Falcon 50, descolou durante a tarde do dia 13 de setembro, do Aeródromo de Trânsito N.º 1, Figo Maduro, com direção a Ponta Delgada, nos Açores.

Após o embarque do bebé, de oito meses, a aeronave voou para o Funchal, na Madeira, onde se encontrava a criança de três anos. Com o bebé e a criança a bordo, a tripulação voou para Lisboa, onde aguardavam ambulâncias que efetuaram o transporte para unidades hospitalares.



A bordo da aeronave seguiu um médico e dois enfermeiros militares do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea. A missão contou com 5:20 horas de voo.