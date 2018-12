A capitania do porto do Funchal emitiu, esta quarta-feira, um aviso de agitação marítima forte para os mares da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo da região.

O aviso da autoridade marítima regional, tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está em vigor até às 18:00 de quinta-feira e aponta para ondas até os 4,5 metros de altura na costa norte do arquipélago da Madeira, sendo até dois metros na parte sul.

Quanto à visibilidade, está previsto ser “boa a moderada, por vezes fraca durante a manhã”, enquanto o vento vai soprar “bonançoso a moderado, por vezes fresco”.