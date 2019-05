A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de mau tempo devido ao vento forte no mar da Madeira até às 06:00 de sábado, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Com base nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para vento de qualquer direção entre os 51 e os 62 quilómetros por hora, a autoridade marítima regional divulgou um aviso de mau tempo às 20:38 de quinta-feira.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo”, aconselhou.

A capitania mantém numa nota divulgada esta sexta-feira a recomendação, mencionando que o vento no mar do arquipélago será de nordeste, “muito fresco” e “por vezes forte”, até aos cerca de 50 quilómetros por hora.

Prevê-se ainda visibilidade “boa” e ondulação de norte/nordeste, de dois e três metros, na costa norte da ilha da Madeira, com tendência para diminuir.

A ondulação é de 1,5 metros na parte sul da ilha.