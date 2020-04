A rampa de acesso às obras em curso na ribeira de Santa Luzia, no Funchal, cedeu devido ao aumento do caudal, na sequência da forte precipitação que caiu esta sexta-feira na Madeira, anunciou o Governo Regional.

A informação, da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas da Madeira, refere que “a rampa provisória cedeu para o interior da ribeira devido ao aumento do caudal, fruto da forte precipitação que se tem verificado ao longo do dia de hoje”.

No mesmo documento, assegura que a situação não provocou “danos materiais nem pessoais, uma vez que a intervenção se encontra suspensa devido à situação atual que se vive no âmbito da pandemia” de Covid-19.

Por precaução, a autarquia do Funchal decidiu interditar a circulação rodoviária nesta zona [Rua 05 de Outubro], estando, no entanto, assegurado o acesso interior ao complexo habitacional dos Viveiros”, nas imediações daquela obra, adianta a nota.

No sábado, técnicos desta secretaria regional vão efetuar uma “reavaliação, no local”.

Segundo a informação, com base nas previsões meteorológicas do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá “uma diminuição da precipitação, pelo que se perspetiva a redução do caudal, o que possibilitará uma melhor averiguação do estado da rampa provisória”.

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, devido a períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, até às 00:00 de sábado, desagravando o aviso laranja que esteve em vigor até às 12:00 de hoje para as zonas montanhosas, tendo a precipitação contribuído para aumentar o caudal das ribeiras que atravessam a cidade do Funchal.