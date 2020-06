A TVI encontrou uma das casas utilizadas pelo suspeito de raptar Madeleine McCann enquanto esteve a viver no Algarve.

A casa fica na localidade de Bensafrim, a cerca de 12 quilómetros do local onde Maddie terá sido raptada, há 13 anos na Praia da luz.

O suspeito é um alemão de 43 anos, que está a cumprir pena na Alemanha por ter violado uma mulher de 72 anos, 18 meses antes do desaparecimento da menina inglesa, estava na Praia da Luz na altura em que Maddie desapareceu.

Esta quinta-feira, a imprensa alemã identificou o suspeito como Christian Brueckner.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer 4 anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

A polícia britânica começou por formar uma equipa em 2011 para rever toda a informação disponível, abrindo um inquérito formal no ano seguinte, tendo até agora despendido perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros).

A PJ reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria-Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.