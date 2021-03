A PSP acabou com uma festa ilegal em Mafamude, Vila Nova de Gaia, no sábado à noite, no mesmo local onde há uma semana terminou com um ajuntamento de 67 pessoas.

No espaço localizado na praceta Salvador Caetano foram "identificadas 20 pessoas" e ainda o proprietário do estabelecimento, indicou a PSP, em comunicado.

Foram, ainda, levantadas "43 contraordenações", por incumprimento do dever geral de recolhimento, circulação entre concelhos e ausência do uso de máscara.

O responsável pelo espaço foi "notificado para proceder ao encerramento do estabelecimento".

