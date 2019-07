O ministro da Administração Interna disse, esta terça-feira, em Alcanena, que o sistema de proteção civil está “preparado” e pediu aos portugueses para, numa semana de temperaturas elevadas, “evitarem comportamentos de risco”.

Eduardo Cabrita falava aos jornalistas no final da cerimónia de inauguração do novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alcanena, no distrito de Santarém, que representou um investimento de 450 mil euros da administração central e contou com o apoio do município, permitindo fechar as instalações “degradantes” em que os militares se encontravam desde 1921.

Na mesma sessão, o ministro presidiu à entrega das últimas 25 viaturas para a Unidade de Proteção e Socorro da GNR (destinadas aos distritos de Bragança, Viseu e Aveiro), a qual, frisou, “passou de 500 para mais de 1.200 efetivos e passou de 22 para 41 centros de meios aéreos”, constituindo uma "componente essencial" no combate aos incêndios rurais.

Nesta semana em que as previsões apontam para um aumento da temperatura, [quero] dizer que o sistema está preparado, também nesta componente profissional da Guarda Nacional Republicana", disse, apelando aos portugueses "para que evitem comportamentos de risco e sigam com atenção as indicações da proteção civil e do Instituto do Mar e da Atmosfera".

A presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira, lembrou os mais de 20 anos de “muitos contactos, reuniões, insistências”, com o avanço da obra hoje inaugurada a ser desbloqueado depois da visita que a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, realizou ao concelho em 2016.

As obras de adaptação do edifício adquirido em 2015 pela Câmara de Alcanena à EDP iniciaram-se há um ano, tendo o município cedido as instalações ao MAI.

Tal como prometido há um ano, na assinatura do auto de consignação, Fernanda Asseiceira entregou, esta segunda-feira, ao posto territorial uma viatura, reafirmando o apelo para que haja reforço de efetivos da GNR.

Eduardo Cabrita afirmou ser com “muita alegria” que viu resolvido em dois anos um problema com mais de 20 anos e realçou o impacto da Lei de Programação de Investimentos, que disponibiliza, entre 2018 e 2021, uma verba de 450 milhões de euros para investimento nas forças e serviços de segurança.

O ministro realçou a parceria com a Câmara Municipal de Alcanena para “dotar o posto com condições operacionais para a Guarda Nacional Republicana continuar a garantir que, também nesta região, Portugal é um país seguro para turistas, residentes e investidores”, referindo o facto de o concelho ser um “ponto fulcral na rede de autoestradas” do país, ter indústria (é o maior polo da indústria de curtumes do país) e uma vasta área natural.

Segundo o ministro, neste momento existem cerca de 80 instalações das forças de segurança em várias fases de intervenção, realçando as que estão em curso no distrito de Santarém, nomeadamente no quartel da GNR de Salvaterra de Magos e na esquadra da PSP no Entroncamento, bem como no comando e na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

Referiu ainda que a Lei de Programação “permitiu trazer mais de 2 mil viaturas às forças de segurança”, com cerca de 300 entregues este ano à GNR, além do investimento em armamento, equipamento de proteção individual, renovação das áreas de apoio (radares, alcoolímetros e material informático), estando em curso o levantamento de necessidades para depois de 2021.