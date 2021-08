O autoagendamento da vacinação da covid-19 para os jovens com 18 ou mais anos já está novamente disponível, depois de ter sido suspenso pela task force para permitir a vacinação dos menores de 16 e 17 anos.

Os jovens de 16 e 17 anos puderam agendar, em exclusivo, a vacinação para o fim de semana de 14 e 15 de agosto, exclusividade que terminou na sexta-feira, permitindo reativar o agendamento para os maiores de 18 anos.

Até às 18:00 de quinta-feira, 70 mil jovens com 16 e 17 anos de “um universo de 200 mil” já tinham feito o autoagendamento para a vacinação, disse na sexta-feira o coordenador da task force da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.

A modalidade do autoagendamento permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Portugal atingiu na sexta-feira, antes da data prevista, a meta de 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 segundo o Ministério da Saúde em comunicado.

Em Portugal continental, já foram administradas cerca de 12,1 milhões de vacinas que permitiram vacinar com, pelo menos, uma dose mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo, adianta.

A campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020 em Portugal.