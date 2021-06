As pessoas com mais de 60 anos que queiram ser vacinadas sem agendamento devem, obrigatoriamente para o serem nesta modalidade, dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde.

Em nota à imprensa, a task-force da vacinação recorda que foi criada a modalidade “casa aberta”, para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade superior a 60 anos sem agendamento, que possam ser verificados nas listas de elegíveis nas salas de vacinação.

Com base na experiência dos primeiros dias desta nova modalidade, a task-force informa que estes utentes devem, obrigatoriamente para serem vacinados nesta modalidade, dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde está inscrito no Centro de Saúde, normalmente correspondendo ao da sua área/zona de residência.