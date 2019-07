O filho de uma doente do hospital da CUF Descobertas, em Lisboa, culpa o hospital e um médico pela morte da mãe. A vítima é uma mulher de 69 anos, que não resistiu a um choque anafilático.

O filho garante que o choque anafilático aconteceu porque o médico prescreveu injeções erradamente e vai apresentar uma queixa por negligência médica contra o hospital e contra o dermatologista que fez a prescrição.

O hospital rejeita todas as acusações e garante que a medicação foi a mais adequada.

Maria Teresa Veríssimo começou a perder faculdades dois dias depois de ter recebido as injeções com o medicamento, tendo recebido indicação do dermatologista que a medicou para se apresentar nas urgências da CUF Descobertas. Fora diagnosticada com psoríase gutata, uma doença de pele.

João Assis, o filho da vítima que está a preparar uma queixa-crime, acusa a unidade de ter deixado a mãe sentada num cadeirão à espera enquanto arranjava os 2.500 euros de caução para que ela pudesse ser internada.

A doente ficou internada na CUF apenas dois dias, sendo depois transferida para o Hospital São Francisco Xavier, onde os médicos disseram desconhecer o Cosentyx, medicamento que lhe tinha sido injetado. Maria Teresa Verísismo ficou em coma e com lesões renais, cardíacas, cerebrais e pulmonares, alegadamente causadas pelas injeções.

A Novartis, contactada pelo filho de Maria Teresa Veríssimo, garante que não produz medicamentos para a psoríase gutata.