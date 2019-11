O bebé Rodrigo, que nasceu com malformações graves não detetadas durante a gravidez, já está em casa com os pais.

O quadro clínico do recém-nascido, que fez um mês na semana passada, não se alterou, mas como consegue respirar sozinho, mamar e beber do biberão, os médicos do Hospital de Setúbal decidiram aceder ao pedido dos pais e deixá-lo sair da unidade hospitalar, confirmou fonte familiar à TVI.

Em casa, Rodrigo vai ser acompanhado dia sim, dia não, por uma equipa de cuidados paliativos pediátricos e terá consultas semanais. Em caso de SOS, está tudo coordenado para uma rápida intervenção, 24 horas por dia. No hospital, o quarto de Rodrigo mantém-se.

A decisão tem como principal objetivo ajudar os pais num processo doloroso: desde o dia 7 de outubro, Marlene e David têm sido acompanhados por uma equipa de psicólogos e o regresso a casa é um passo importante para a estabilidade do casal.

Os últimos exames confirmam que o bebé tem problemas graves no cérebro e surdez.

Rodrigo nasceu com malformações no rosto, nomeadamente sem olhos, nariz e parte do crânio.