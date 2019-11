O protesto dos polícias no próximo dia 21, em Lisboa, está a preocupar a direção nacional da PSP.

A manifestação foi classificada de alto risco, sobretudo depois das mensagens divulgadas na Internet pelo grupo anónimo Movimento Zero, do qual fazem parte elementos da PSP e GNR, todos sob anonimato.

A página não tem sequer um ano, mas já conta com mais de 50 mil seguidores no Facebook.

O Movimento Zero, que atua à margem de qualquer sindicato e terá a simpatia de grupos da extrema-direita em Portugal, já fez saber que vai estar em força na grande manifestação. O apelo à mobilização dos polícias surge com o título "Hora de agir....tolerância zero".