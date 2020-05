A população da freguesia de Mansores, em Arouca, uniu-se para homenagear as vítimas de Covid-19 com uma obra gigante, intitulada “Terço da Esperança”, que pode ser vista do céu.

O terço gigante, com a imagem de Nossa Senhora no interior, foi elaborado através de rolos de palha envoltos em plástico branco.

No domingo, a população de Mansores juntou-se no local, por das 20:30, para rezar o terço. Na cerimónia, foram acesas várias velas, que iluminaram o "Terço da Esperança".

No concelho de Arouca, já morreram cinco pessoas vítimas da pandemia de Covid-19. Até ao momento, morreram mais de 1.300 pessoas, em Portugal.

Os autores do projeto apelaram ao cumprimento das normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.