Em Portugal, estima-se que haja 70 mil pessoas a sofrer de asma grave. É o diagnóstico com maior impacto na qualidade de vida diária dos doentes com asma que, no total, são cerca de 700 mil.

Manuel Branco Ferreira, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, esteve no Diário da Manhã da TVI onde lembrou que a asma é uma doença crónica e que é preciso aprender a viver com ela.

“O doente asmático tem que perceber que tem uma inflamação crónica nos brônquios. Pode nem todos os dias haver sintomas, mas todos os dias há inflamação. E todos os dias nós temos de combater essa inflamação para evitar as consequências a longo prazo dessa inflamação”, afirmou.

Até porque, quase metade dos doentes que sofrem de asma grave têm de ser internados, pelo menos, uma vez por ano, devido a um "ataque de asma".

"Muitos dos casos de asma grave, que não é igual à asma não controlada, mas que é o corolário de asmas não controladas persistentes, podem ser tratados e são eficazmente tratados com as medicações habituais para a asma. Têm é que ser tomadas e têm de ser vigiadas", acrescentou.

Para sensibilizar os outros para o problema, várias associações de doentes e sociedades médicas unem-se nesse esforço.

Esta terça e quarta-feira, a campanha "Vencer a Asma, Antes que a Asma o Vença a Si" alerta para o impacto da asma grave no Algarve.