Maria Cerqueira Gomes é a nova parceira de Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI.

Foi o próprio apresentador a revelar a identidade da sucessora de Cristina Ferreira, no Você na TV, recordando uma entrevista com a antiga apresentadora do Porto Canal.

Maria Cerqueira Gomes começou a sua carreira televisiva no Porto Canal, em 2006. Em 2007 estreou-se a solo num programa de entretenimento em direto e, atualmente, apresentava o “Olá Maria”.