Manuel Fonseca apresentou esta manhã no programa da TVI “Você na TV” o seu livro “O pequeno livro dos grandes insultos” e revela alguns significados de expressões que bem conhecemos.

Numa conversa animada com o apresentador Manuel Luís Goucha, ficaram esclarecidos os significados de várias expressões usadas no dia a dia. Por exemplo, “Dar o cu e 8 tostões” é uma expressão do vernáculo popular.

“Eu assumo que há muitos anos dou o cu e 8 tostões para estar aqui todas as manhãs. Desculpem lá esta expressão, que não tem qualquer maldade alguma. Quer dizer fazer tudo, ter um alto apreço por aquilo que se quer fazer”, gracejou Manuel Luís Goucha..

As explicações para expressões e insultos usados pelos portugueses são muitas. Por exemplo, Manuel Fonseca explica que a expressão “chupa-me o grelo” não tem nada a ver com gastronomia. Neste livro, o autor explica, “sem inibições morais”, o que querem dizer palavrões e insultos encontrados nas expressões mais brejeiras da língua portuguesa.