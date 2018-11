Manuel Luís Goucha anunciou, esta segunda-feira, através do Facebook, que vai revelar quem vai substituir Cristina Ferreira, a seu lado, na apresentação do programa da TVI Você na TV. O apresentador prometeu revelar a identidade da nova parceira na condução do programa já esta terça-feira de manhã.

A curiosidade em torno da substituta de Cristina Ferreira tem sido muita, desde que a apresentadora anunciou a saída da TVI. As dúvidas prometem ser desfeitas já esta terça-feira de manhã.