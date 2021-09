O advogado Manuel Magalhães e Silva renunciou ao lugar no Conselho Superior do Ministério Público, por causa da defesa de Luís Filipe Vieira.

Em causa, o dever de reserva que foi imposto pelo Conselho aos seus membros, depois das críticas que o advogado fez ao Ministério Público, numa entrevista à TVI, pela forma como investiga e deteve o ex-presidente do Benfica.

Na referida entrevista, Magalhães e Silva afirmou que “há um padrão de investigação criminal da dupla Rosário Teixeira/Paulo Silva”.

Na altura, estas declarações foram de imediato criticadas pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, apontando uma "conduta inequivocamente intolerável".

Em comunicado, o SMMP defendia que Magalhães e Silva estava sujeito aos deveres de sigilo e reserva previstos no estatuto dos magistrados, extensível aos membros do Conselho Superior.

"Pessoalizou a crítica, denegrindo a atuação profissional de um Magistrado do Ministério Público de forma inaceitável, intolerável e incompatível com as funções que exerce no Conselho Superior do Ministério Público, concretamente na avaliação e no âmbito disciplinar dos Magistrados."